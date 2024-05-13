Украинский вратарь мощно провел сезон 2023/24 и заслужил доверие не только тренерского штаба, но и руководства "сливочных". Конечно, что руководители Реала хотят удержать Андрея Лунина в своей команде, поэтому начали переговоры по новому соглашению еще в марте.

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Как сообщает Relevo, мадридцы согласовали продление контракта с украинцем как минимум до 2029 года. Стороны обсуждают окончательные детали, поэтому подписей на бумагах еще нет. Реал также повысит Лунину зарплату, которая до этого момента была одна из самых низких в команде. Руководство "сливочных" считает, что средства, которые будут выплачивать Андрею, должны соответствовать его новому статусу в клубе.

Несмотря на то, что есть договоренность о новом соглашении, и Лунин, и Реал осознают, что будут поступать предложения по трансферу украинца. Поэтому они будут изучены на случай, если клубы и суммы будут очень привлекательными.

Целью Реала было закрыть новый контракт Лунина до того, как он поедет на Евро-2024, где будет привлекать внимание других команд своей игрой, а также успокоить голкипера после возвращения Тибо Куртуа.

Напомним, что в текущем сезоне Андрей Лунин сыграл за "сливочных" в 30 матчах во всех турнирах. В 12 играх украинцу удалось сохранить свои ворота "сухими".

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