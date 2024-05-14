Как сообщает Relevo, клуб хочет вознаградить его за хороший сезон и как можно скорее подписать новое соглашение.

"Реал испытывает эйфорию": Карвахаль намекнул на уход некоторых партнеров и дал совет молодым игрокам запаса

Действующий контракт Карвахаля с Реалом истекает летом 2025 года, но руководство "сливочных" предлагает продлить контракт с игроком на более длительный срок, чем обычно предлагают ветеранам, ведь они верят, что он способен играть на самом высоком уровне еще 5-6 лет.

К слову, Карвахаль выступает за Реал с 2013 года. В этом сезоне он провел за "сливочных" 38 матчей, в которых забил 5 голов и отдал 5 ассистов.

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