"Я не согласен, что Судаков намного лучше Шапаренко. Я согласен, что Судаков отыграл на высоком уровне и был одним из лучших в составе Шахтера, хотя по этой игре, я бы выделил Бондаря, Матвиенко и Ризныка. Судаков отыграл хороший матч, он был лучшим и самым интересным футболистом Шахтера, если мы говорим о полузащите и группе атаки.

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Я считаю, что Шапаренко в этом матче показал, что он является лидером киевского Динамо. Шапаренко показал, что может не только играть в футбол, а может и давать правильный менталитет с точки зрения бойцовских качеств. Я за ним раньше такого не замечал. В матче против Шахтера я был поражен агрессивностью и воинственностью Шапаренко, я считаю, что это огромный плюс. Я считаю, что это очень важно в футболе.

Круто когда на поле бойцы, а не мягкие игрушки, белые и пушистые котята. Это тот характер, который нужен Динамо. Шапаренко был самым активным в составе киевлян, кажется, что он был везде. Он не боялся играть в футбол, он не боялся ответственности, он не прятался за спинами партнеров, он не боялся ошибиться. У Шапаренко была колоссальная мотивация и желание. Смотрю Wyscout: 98 ТТД, это самый высокий показатель в составах обеих команд. Такие матчи показывают кто есть кто, такие матчи показывают настоящий уровень футболиста с точки зрения международной перспективы, перспективы попадания в сборную.

Именно такие матчи дают максимальную информацию Реброву, на кого можно рассчитывать в тяжелых психологически матчах, а кто не годится, не может выдерживать бешеное психологическое давление. Шапаренко, Попов и Кабаев – это три футболиста Динамо, которые мне больше всего понравились в матче против Шахтера", – поделился Вацко в программе Вацко On Air.

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