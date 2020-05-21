Канте пропустил тренировку Челси из-за боязни коронавируса

Полузащитник лондонского Челси Н'Голо Канте не явился на тренировочное занятие команды из-за опасений подхватить печально известный COVID-19.

Французский хавбек пропустил тренировку "синих" в среду, утверждает Daily Mail.

Клопп озвучил позицию относительно потенциального отказа тренироваться

Канте занимался с основой Челси накануне и даже удивил сенсационным изменением имиджа вместе с Кепой. Однако, 20 мая он отказался возвращаться на тренировочную базу. Наставник лондонцев Фрэнк Лэмпард отнесся к позиции француза с пониманием и поддержал его решение. Пока центрхав будет заниматься индивидуально дома.

К слову, в нынешнем сезоне Н'Голо Канте провел 22 матча во всех турнирах, в которых забил 3 мяча.

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