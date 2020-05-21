toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Англия
ТРАНСФЕРЫ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ КОРОНАВИРУС ДИНАМО КИЕВ

Канте пропустил тренировку Челси из-за боязни коронавируса

00:15 4 Читати українською
Канте пропустил тренировку Челси из-за боязни коронавируса
Н'Голо Канте / фото из соцсетей

Полузащитник лондонского Челси Н'Голо Канте не явился на тренировочное занятие команды из-за опасений подхватить печально известный COVID-19.

Французский хавбек пропустил тренировку "синих" в среду, утверждает Daily Mail.

Клопп озвучил позицию относительно потенциального отказа тренироваться

Канте занимался с основой Челси накануне и даже удивил сенсационным изменением имиджа вместе с Кепой. Однако, 20 мая он отказался возвращаться на тренировочную базу. Наставник лондонцев Фрэнк Лэмпард отнесся к позиции француза с пониманием и поддержал его решение. Пока центрхав будет заниматься индивидуально дома.

К слову, в нынешнем сезоне Н'Голо Канте провел 22 матча во всех турнирах, в которых забил 3 мяча.

"Не знал, что у меня такая большая семья": лучший футболист в истории АПЛ шокирует – он бил Роналду и других грандов

blog_ava
"Наиболее талантливый и самый проблемный": Капелло назвал сильнейшего подопечного в карьере
20 мая
332
Теги
Челси Челси Англия Н'Голо Канте Н'Голо Канте коронавирус
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • Бавария официально продлила контракт с Нойером
    Німеччина — 20 май129 Бавария официально продлила контракт с Нойером
1
дн
:
14
час
:
33
мин
Минай
15:00
Львов
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук