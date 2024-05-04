"Отличный дебют Довбика в Ла Лиге. Могу сказать, что он один из наших легионеров, который действительно ярко зашел и стабильно играет. Да, случались матчи, что Артема закрывали и его не было видно, но в целом он оправдывает надежды. Хорошо, что он попал в ту команду, где не было высоких начальных задач, что привело к отсутствию давления на него.

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Довбик схож с Холандом из Манчестер Сити по фактуре и манере игры. Но их нужно правильно использовать. К Артему нашли правильный подход, играют на него, и он отрабатывает и отвечает голами. Футболисты тоже чувствуют уверенность, если на них играют. Этот дебютный сезон ему идет в зачет – это 100%.

Относительно трансфера Довбика... У него уже был опыт в Европе с переходом в датский Митьюлланд, но не получилось. Сейчас он свой шанс реализует и следующий переход должен стать шагом вперед. Может, даже не смена чемпионата, но переход в более сильный клуб. Тот же Атлетико, например. Думаю, что ему подошел бы этот стиль игры. Если брать АПЛ, то Вест Хэму и Ньюкаслу он бы подошел. Не команды-гранды, чтобы не ошибиться, как Мудрик в Челси.

Есть ли шанс, что Цыганкова пригласят в Манчестер Сити? Если Холанда будут продавать, то, как вариант, замена его на Довбика более реальна. Что касается Цыганкова, то пока рано об этом говорить. Учитывая тех футболистов, которые есть в Манчестер Сити, то не думаю, что Виктор сейчас придет и будет там стабильно играть. А вот относительно Довбика, в случае продажи норвежца, уже другой вопрос. Это уже будет замена по позиции и где-то сопоставимого уровня", – сказал Бабич в интервью Українському футболу.

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