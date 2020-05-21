Канте пропустив тренування Челсі через боязнь коронавірусу

Півзахисник лондонського Челсі Н'Голо Канте не з'явився на тренувальне заняття команди через побоювання підхопити сумнозвісний COVID-19.

Французький хавбек пропустив тренування "синіх" у середу, стверджує Daily Mail.

Клопп озвучив позицію щодо потенційної відмови тренуватися

Канте займався із основою Челсі напередодні та навіть здивував сенсаційною зміною іміджу разом із Кепою. Проте, 20 травня він відмовився повертатися на тренувальну базу. Керманич лондонців Френк Лемпард поставився до позиції француза з розумінням і підтримав його рішення. Поки центрхав займатиметься індивідуально вдома.

До слова, в нинішньому сезоні Н'Голо Канте провів 22 матчі в усіх турнірах, у яких забив 3 м'ячі.

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