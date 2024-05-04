Тен Хаг раскрыл 2 топ-трансфера, которых не дождался в МЮ: "Вы знаете, что он гарантирует вам 30 голов за сезон"
Главный тренер Манчестер Юнайтед Эрик Тен Хаг далеко не всегда получает желаемое усиление.
"Этот клуб может иметь только выдающихся игроков, потому что ожидания очень высоки. Манчестер Юнайтед – крупнейший, возможно, второй или третий по величине клуб в мире, с самой большой базой болельщиков, поэтому ожидания всегда будут.
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Каждый имеет свое мнение о Манчестер Юнайтед, и это должны быть только выдающиеся игроки. Футболисты, которые обладают всем набором навыков, то есть физическими и особенно умственными навыками, которые им необходимы, чтобы действовать и вносить свой вклад, потому что мы должны побеждать в каждой игре. От нас ждут чего-то в каждой игре, поэтому вы сможете оправдать эти ожидания только тогда, когда у вас будут такие выдающиеся игроки.
Но в последнее десятилетие и сейчас мы не всегда могли получить тех игроков, которых хотели. Тогда вам придется строить и признать, что к вам приходят таланты, а не готовые игроки, которые уже доказали это в прошлом.
Мы хотели Харри Кейна. Вы знаете, что он гарантирует вам 30 голов за сезон. В конце концов, нам пришлось переключиться на Хёйлунда. Я думаю, что Расмус также достигнет планки в 30 голов за сезон, но ему нужно время. Несправедливо оценивать его так же, как Кейна.
Также мы видели пару Фрэнки де Йонг-Каземиро в центре поля. Они действительно должны были хорошо дополнять друг друга. Если вы хотите играть в стиле Аякса, вам нужен такой тип игрока", – резюмировал Тен Хаг в интервью Sky Sports.
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