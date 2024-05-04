"Этот клуб может иметь только выдающихся игроков, потому что ожидания очень высоки. Манчестер Юнайтед – крупнейший, возможно, второй или третий по величине клуб в мире, с самой большой базой болельщиков, поэтому ожидания всегда будут.

Тен Хаг сенсационно может покинуть Манчестер Юнайтед ради кризисной команды

Каждый имеет свое мнение о Манчестер Юнайтед, и это должны быть только выдающиеся игроки. Футболисты, которые обладают всем набором навыков, то есть физическими и особенно умственными навыками, которые им необходимы, чтобы действовать и вносить свой вклад, потому что мы должны побеждать в каждой игре. От нас ждут чего-то в каждой игре, поэтому вы сможете оправдать эти ожидания только тогда, когда у вас будут такие выдающиеся игроки.

Но в последнее десятилетие и сейчас мы не всегда могли получить тех игроков, которых хотели. Тогда вам придется строить и признать, что к вам приходят таланты, а не готовые игроки, которые уже доказали это в прошлом.

Мы хотели Харри Кейна. Вы знаете, что он гарантирует вам 30 голов за сезон. В конце концов, нам пришлось переключиться на Хёйлунда. Я думаю, что Расмус также достигнет планки в 30 голов за сезон, но ему нужно время. Несправедливо оценивать его так же, как Кейна.

Также мы видели пару Фрэнки де Йонг-Каземиро в центре поля. Они действительно должны были хорошо дополнять друг друга. Если вы хотите играть в стиле Аякса, вам нужен такой тип игрока", – резюмировал Тен Хаг в интервью Sky Sports.

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