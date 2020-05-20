Клопп озвучил позицию относительно потенциального отказа тренироваться

Главный тренер английского Ливерпуля Юрген Клопп заверил, что не будет заставлять своих подопечных возобновлять тренировки.

"Понятно, что это выбор футболистов. Я сказал перед тренировкой: "Вы здесь по собственной воле. Обычно вы подписываете контракт и должны появляться, когда вам скажу я, но в этом случае, если вы не чувствуете себя безопасно, то не обязаны приходить".

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Никаких ограничений или наказаний не будет. Это их собственное решение, которое мы на все сто уважаем. С ребятами все в порядке. Мы бы никогда никого не подвергли опасности ради собственного желания. Да, мы любим футбол, да, это наша работа, но она не важнее наших жизней или жизни других людей", – цитирует Клоппа Sky Sports.

Отметим, что ранее клубы АПЛ единогласно одобрили дату возвращения к тренировкам. Чемпионат Англии, остановленный после 29-го тура, планируют возобновить в июне.

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