Канте и Кепа удивили сенсационной сменой имиджа

Ведущие исполнители лондонского Челси Кепа Аррисабалага и Н'Голо Канте в условиях карантина из-за пандемии коронавируса решились на изменения во внешнем виде.

"Сообщаем о нескольких новых прическах", – заявил официальный твиттер клуба.

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Во вторник Челси вернулся к тренировкам после вынужденной 2-месячной паузы. В ходе тренировки оказалось, что хавбек "синих" Канте лишился традиционного статуса лысого и начал отпускать волосы. В свою очередь кипер лондонцев Кепа вообще стал кудрявым в стиле форварда Барселоны Антуана Гризманна. Ранее испанский голкипер отдавал предпочтение коротким прическам.

Отметим, что ранее клубы АПЛ единогласно приняли дату возвращения к тренировкам. Чемпионат Англии, остановленный после 29-го тура, планируют возобновить в июне.

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