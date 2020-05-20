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Канте и Кепа удивили сенсационной сменой имиджа

06:00 132 Читати українською
Канте и Кепа удивили сенсационной сменой имиджа
Кепа Аррисабалага / Reuters

Ведущие исполнители лондонского Челси Кепа Аррисабалага и Н'Голо Канте в условиях карантина из-за пандемии коронавируса решились на изменения во внешнем виде.

"Сообщаем о нескольких новых прическах", – заявил официальный твиттер клуба.

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Во вторник Челси вернулся к тренировкам после вынужденной 2-месячной паузы. В ходе тренировки оказалось, что хавбек "синих" Канте лишился традиционного статуса лысого и начал отпускать волосы. В свою очередь кипер лондонцев Кепа вообще стал кудрявым в стиле форварда Барселоны Антуана Гризманна. Ранее испанский голкипер отдавал предпочтение коротким прическам.

Отметим, что ранее клубы АПЛ единогласно приняли дату возвращения к тренировкам. Чемпионат Англии, остановленный после 29-го тура, планируют возобновить в июне.

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Теги
Англия футбольные курьёзы Кепа Аррисабалага Кепа Аррисабалага Челси Челси Н'Голо Канте Н'Голо Канте
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