Калитвинцев прокомментировал исторический выход Полесья в УПЛ: "Самая главная победа для всех нас еще впереди"
Главный тренер житомирян Юрий Калитвинцев отметил, что у его команды в текущем сезоне еще остались нерешенные задачи.
"Прежде всего хочу поблагодарить Вооруженные силы Украины, наших воинов за возможность делать то, что мы умеем. Поблагодарить болельщиков, Геннадия Буткевича, который создал все условия, чтобы здесь в Житомире был конкурентоспособный клуб.
Оформление уникального новичка УПЛ в видеообзоре матча Полесье – Кремень – 5:0
Мы прошли долгий путь, у нас была цель. Мы двигались к ней два года. Но это не победа – самая главная победа для всех нас еще впереди. А это – футбольный праздник в прекрасном городе Житомир. Все, что мы делали – мы делали для наших болельщиков. У нас еще две игры. Есть желание занять первое место", – цитирует Калитвинцева официальный сайт житомирского клуба.
Напомним, накануне Полесье разгромило Кремень (5:0) и досрочно вышло в УПЛ. Двумя часами ранее в элиту пробилась и Оболонь. Именно эти две команды в последних двух турах будут решать, кто станет чемпионом Первой лиги.
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