"Прежде всего хочу поблагодарить Вооруженные силы Украины, наших воинов за возможность делать то, что мы умеем. Поблагодарить болельщиков, Геннадия Буткевича, который создал все условия, чтобы здесь в Житомире был конкурентоспособный клуб.

Оформление уникального новичка УПЛ в видеообзоре матча Полесье – Кремень – 5:0

Мы прошли долгий путь, у нас была цель. Мы двигались к ней два года. Но это не победа – самая главная победа для всех нас еще впереди. А это – футбольный праздник в прекрасном городе Житомир. Все, что мы делали – мы делали для наших болельщиков. У нас еще две игры. Есть желание занять первое место", – цитирует Калитвинцева официальный сайт житомирского клуба.

Напомним, накануне Полесье разгромило Кремень (5:0) и досрочно вышло в УПЛ. Двумя часами ранее в элиту пробилась и Оболонь. Именно эти две команды в последних двух турах будут решать, кто станет чемпионом Первой лиги.

Полесье разгромной победой 5:0 забрало вторую путевку в УПЛ – осталось определить чемпиона Первой лиги