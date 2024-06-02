"Я уже был на двух чемпионатах Европы, этот – третий для меня. У нас сильная и хорошая команда. Молодые игроки выступают в сильнейших лигах, есть опытные футболисты, очень хороший баланс.

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За пройденный период мы прибавляли от матча к матчу. Хочется, чтобы мы показали хороший футбол и получили хороший результат.

Самая тяжелая часть в подготовке к чемпионату Европы? У нас хорошие условия, чтобы играть в футбол, тренироваться. Но самое важное для меня, когда ты просыпаешься утром и читаешь новости о том, как Россия уничтожает наши города и убивает наших людей... Это самая тяжелая часть подготовки.

Насколько важным для команды является Артем Довбик? Это – топ-игрок, лучший бомбардир чемпионата Испании. Мы рады за Довбика и его трофей, это придает ему уверенности. Это очень хорошо для нашей команды", – сказал Степаненко на пресс-конференции.

Напомним, спаринг с Германией сборная Украины проведет в понедельник, 3 июня в Нюрнберге. Начало встречи в 21:45.

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