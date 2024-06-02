"Чемпионы Европы. 15", – коротко написал украинский кипер в Instagram, посчитав обновленное количество "ушастых" в музее Реала. В комментариях его поздравляют Зинченко, Беллингем и многие другие известные игроки.

Лунин превзошел Шевченко и Зинченко благодаря очередному триумфу Реала в Лиге чемпионов

Лунин просидел финал в запасе, но трудно переоценить его вклад в триумф мадридцев. Андрей провел 8 матчей в нынешнем розыгрыше ЛЧ, пропустил 10 мячей и дважды сохранял ворота "сухими". Главный хайлайт – два сейва в серии послематчевых пенальти четвертьфинала против Ман Сити.

Напомним, действующий контракт Лунина с Реалом завершается летом 2025-го. Украинец на распутье – искать счастья в другом месте или продлить соглашение и попытаться бросить вызов монструозному Тибо Куртуа.

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