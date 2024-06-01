В субботу состоялись первые матчи за право играть во втором по силе дивизионе. Читайте отчет о них и смотрите видео поединков в этой новости на "Футбол 24".

Первая лига, плей-офф, 1-й матч

Хуст – Звягель – 1:1

Голы: Станкович, 55 – Фесенко, 76

ЮКСА – МФК Металлург – 3:1

Голы: Махнев, 27 (п.), Гоуларт, 83, Вава, 90+4 – Гуменяк, 29

Клуб-неудачник Первой лиги потерял профессиональную команду – известна причина

В первом матче неудачник Первой лиги Хуст принимал претендента на повышение в классе Звягель. Первый тайм прошел без голов, а после перерыва закарпатцы вышли вперед. После заброса с центра поля защитник гостей Нестеров не сумел остановить мяч, пропустив его и на помощь одноклубнику побежал вратарь. Станкович, который подхватил мяч, ворвался во вратарскую и пробил между ног киперу.

Однако в середине тайма Звягель под обильным дождем сумел отыграться. Атака левым флангом, Морговский пытался навесить, но защитник зацепил мяч и тот не добрался до адресата, а прилетел на голову Близниченко, который сбросил во вратарскую. Голкипер в прыжке попытался выбить кулаком, но промахнулся и сфера прилетела к Фесенко – тот легко переправил ее в уже пустые ворота. Все решится в ответном матче, который состоится через неделю, 8 июня.

В еще одной встрече ЮКСА на своем поле дожала МФК Металлург. "Крестоносцы" сумели выйти вперед в середине первого тайма: во время затяжной атаки бразилец Вава оказался на газоне и арбитр назначил сомнительный пенальти. Махнев с отметки легко переиграл своего визави. Запорожцы не стали откладывать на потом и уже на 2 минуты отыгрались: Гуменяк получил заброс за спины защитников, оттер преследователя и закрутил в дальний угол.

На последних минутах бразильцы ЮКСА устроили настоящую самбу на левом фланге, размотали защиту Металлурга и после добивания от Гоуларта вышли вперед. Уже в добавленное время защитник запорожцев ошибся вблизи собственной штрафной, не сумев головой выбить мяч подальше, сферу подхватил сверхопытный Эсеола и прострелил на правый фланг, где ее добил в сетку Вава. ЮКСА одной ногой уже в Первой лиге.