Полесье эффектным разгромом гарантировало себе повышение в классе. Смотрите видео голов и обзор встречи.

Команде Калитвинцева хватало и ничьей, однако она решила порадовать фанатов. Еще до перерыва 17-летний вратарь Кременя Станислав Оксененко трижды вытаскивал мяч из собственной сетки. Грицук реализовал пенальти, Янаков мощно пробил с дальнего штрафного, а Будковский в касание переправил мяч под штангу.

Полесье разгромной победой 5:0 забрало вторую путевку в УПЛ – осталось определить чемпиона Первой лиги

После перерыва Полесье отгрузило сопернику еще 2 гола – постарались Козак и Микитюк. Разгромная победа позволила клубу из Житомира праздновать первый в истории выход в элитный дивизион.