Полесье в матче с Кременем должно было выполнить все формальности для выхода в элиту украинского футбола.

Первая лига, чемпионская группа, 6 тур

Полесье – Кремень – 5:0

Голы: Грицук, 5 (пен.), Янаков, 21, Будковский, 44, Козак, 49, Микитюк, 84

Оболонь несколькими часами раньше стала первым новичком следующего сезона УПЛ, а Полесью для гарантии второй путевки было достаточно и ничьей. Житомирцы никогда не играли в элите украинского футбола.

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Подопечные Калитвинцева перевыполнили миссию с запасом. Уже на 5-й минуте Кушниренко заработал пенальти, который Грицук реализовал паненкой. Янаков удвоил преимущество Полесья мощным штрафным ударом с 26-28 метров. Будковский еще до перерыва довел дело до разгрома.

Избиение продолжилось во второй половине и остановилось на счете 5:0. Полесье забрало вторую путевку в УПЛ и опережает на очко Оболонь, с которой в следующие 2 тура определит чемпиона Первой лиги.

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