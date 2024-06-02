Ведущий инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что Мбаппе уже подписал контракт с Реалом. Впоследствии журналист подробно описал все финансовые аспекты трансфера.

Мбаппе подписал контракт с Реалом, – Фабрицио Романо

Мбаппе удалось сохранить хорошие отношения с Мадридом после неожиданного отказа в 2022-м благодаря звонку к Флорентино Пересу. Президент "королевского клуба" принял извинения, но поставил два условия: Килиан приходит только свободным агентом (Перес не хотел вести переговоры с ПСЖ) и без претензий соглашается на предложенные финансовые условия.

Как следствие, француз не получит большой зарплаты. Если два года назад Реал был готов выписать цифры, близкие к тем, которые Килиану платили в Париже, то теперь предложение "сливочных" значительно скромнее. Мбаппе дают просто рыночную зарплату – как у Винисиуса и Беллингема, то есть около 20 миллионов евро. Правда, в контракте прописаны разнообразные бонусы за командные и индивидуальные достижения.

Однако круглая сумма все равно гарантирована для Мбаппе в Мадриде. Реал подготовил для 25-летнего форварда подписной бонус на более 100 миллионов евро. Клуб будет выплачивать эту сумму в течение пяти лет контракта. Кроме этого, Килиан сохранил часть имиджевых прав, что позволит получать дополнительную прибыль от рекламы.