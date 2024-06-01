"Трофей Пичичи я в лагерь сборной не привез, ведь сам приз я получу только в декабре. Именно в этом месяце Marca награждает своих лауреатов. Где он будет находиться? У меня дома есть такое место, где я храню все свои награды. В течение этого сезона их накопилось много. Но, думаю, жена с дочкой найдут, где разместить еще один трофей.

Конечно, перед стартом сезона я не представлял, что могу получить эту награду, но уже в течение него понял, что могу побороться за нее. Под конец сезона были все шансы завоевать приз. Так и произошло. Это награда в том числе и тех, кто в течение сезона меня поддерживал. Это награда и наших Вооруженных сил. У меня много знакомых, которые сейчас на фронте, и они меня также поддерживали. Это награда и для моей семьи, и для всей страны.

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Первым претендентом на трофей Пичичи меня назвал мой партнер Кристиан Стуани. Это произошло, кажется, после 5-го тура, когда я сделал дубль. У меня в активе было тогда всего три гола. Утром следующего дня мы встретились за завтраком, и он мне сказал: "Ола, Пичичи". И так он меня называл на протяжении всего сезона. Наверное, что-то знал. Этим прозвищем Стуани добавил мне мотивации и сделал установку на весь чемпионат.

Поздравили ли меня с трофеем Сёрлот и Беллингем? Да нет. Беллингем сейчас готовится к финалу Лиги чемпионов, а Сёрлоту хочется пожелать скорейшего выздоровления после травмы.

Сил в этом сезоне мной было потрачено немало, ведь я играл почти в каждом матче Жироны. Но хорошо, что я завершил его на такой высокой ноте. И я сам, и команда, ведь попадание в Лигу чемпионов для Жироны является историческим моментом. Усталость, конечно, была, но я уже несколько дней отдохнул и готов к работе в сборной.

Относительно личной задачи на чемпионат Европы – я не люблю загадывать наперед. Я просто хочу, чтобы наша сборная как можно лучше продемонстрировала свой потенциал на этом Евро. Перед собой же каких-то особых задач ставить не буду. Нужно хорошо подготовиться и выложиться на все сто процентов, ведь нас ждут как минимум три тяжелых матча", – резюмировал Довбик в комментарии пресс-службе УАФ.

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