Заря до сих пор пожинает плоды гениальной продажи Андрея Лунина в Реал.

Луганчане еще 6 лет назад продали голкипера мадридскому клубу, но до сих пор получают прибыль от трансфера.

Лунин лаконично прокомментировал 15-ю победу Реала в Лиге чемпионов – Зинченко и звезды мадридцев ответили

Стоимость перехода составила около 9 млн евро, однако в сделку были включены разнообразные бонусы. Один из них активировался вчера, когда Реал выиграл Лигу чемпионов. Благодаря этому Заря гарантировала себе дополнительный один миллион евро от "сливочных", утверждает ТаТоТаке.

Лунину нужно было не просто получить свою медаль, а сыграть как минимум половину матчей победного для Реала розыгрыша ЛЧ. Андрей провел 8 из 13 поединков и принес бывшему клубу такие нужные деньги. Заре также следует поблагодарить колени Тибо Куртуа, из-за травм которых Лунин и получил шанс показать себя.

"Они – Реал, все остальные – никто": Лунина поздравляют благодаря Куртуа, паста с лососем для Анчелотти, Фоззи жалеет Боруссию