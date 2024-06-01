Явный фаворит против явного аутсайдера – финал Лиги чемпионов не обещал большой интриги. Реал за последнее десятилетие пять раз выигрывал "ушастого", а Боруссия одиннадцать лет не была в финале. Между Уэмбли-2013 и Уэмбли-2024 много параллелей для Дортмунда: победа в "группе смерти", камбэки против испанцев в плей-офф.

Боруссия Дортмунд – Реал Мадрид: видео голов и обзор финала Лиги чемпионов

Боруссия уже прыгнула выше головы, оказавшись в финале. В этом сезоне Бундеслиги "черно-желтые" были пятой командой и по результатам, и по качеству игры. Стало лучше лишь зимой, когда штаб Эдина Терзича пополнили Нури Шахин и Свен Бендер. В полуфиналах Лиги чемпионов с ПСЖ улыбнулась удача – 6 раз мяч прилетал в каркас.

А для Реала одолеть весь путь в ЛЧ – привычное дело. Карло Анчелотти спокойно прошел сезон и с запасом взял Примеру, одновременно перестроив команду. Никакие травмы не помешали. И даже везение воспринимается частью мадридского плана. "Футбол 24" совместно с партнером HLIBNY DAR рассказывает об очередном триумфе Реала.

Неожиданный первый тайм в пользу Дортмунда

Реал провалил первый тайм. Казалось, дортмундцы должны нервничать, но они вышли заряженными на каждый эпизод. А мадридские суперзвезды выглядели вяло и растерянно. Кроос ошибался в простых ситуациях, Камавинга не дорабатывал. Центр поля регулярно проваливался, между линиями возникали огромные зоны – там творил Брандт, туда врывался Забитцер.

Боруссия буквально доминировала до перерыва – 8:2 по ударам, 1.68xG на 0.09xG. Немецкая команда создавала моменты двумя способами: быстрые атаки или забросы от центрбеков. Хуммельс и Шлоттербек мастера дальних передач. Матс шикарным пасом в разрез вывел Адейеми один на один (тот не сумел обыграть Куртуа). Нико нашел впереди Фюлькруга – форвард сбросил под удар Брандту.

Партнеры регулярно использовали скорость Адейеми. К сожалению, Кариму никак не удавалось эффективно распорядиться мячом. После тонкого паса Брандта он загнал себя в острый угол и пробил в Куртуа. Некоторые атаки даже имели второй темп. Санчо и Рюэрсон снова прорвали фланг, пробить не удалось, но Маатсен выиграл подбор и выкатил Фюлькругу – штанга!

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Кроос стандартами эффектно попрощался

В первом тайме Реал не предложил ничего, кроме дуэли Винисиуса с Рюэрсоном. Бразилец 8 раз удачно пошел в дриблинг, но там страховал профессор Хуммельс. Сразу после перерыва "сливочные" начали наконец-то бить по воротам. Правда, со стандартов: Кроос подкрутил в девятку со штрафного (Кобель на месте), а Карвахаль головой пробил над перекладиной с углового.

Именно так Мадрид и нашел победный гол. Вини заработал угловой – Кроос подал, а Карвахаль выиграл воздух и головой загнал мяч в сетку. Ну, а дальше Реал почувствовал уверенность и уже захватил инициативу. Кобель своими сейвами какое-то время еще подержал Боруссию в игре, но второй гол снял все вопросы. Маатсен ошибся пасом на Беллингема, тот отдал Винисиусу, а бразилец закрепил преимущество.

У Вини все впереди, а Кроос завершает карьеру. Последний матч за Реал получился для немца неоднозначным. Он очень слабо отыграл до перерыва, но все равно нашел способ показать мастерство. Стандарты Тони оживили Реал и сделали результат. Прямые удары со штрафных потянул голкипер, но четкие подачи на Карвахаля и Начо превратились в лучшие моменты Реала. Прощание на стиле.

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Куртуа оправдал ставку на себя

Андрей Лунин вытащил Реал в финал Лиги чемпионов: 9 сейвов против Лейпцига, выигранная серия пенальти в Манчестер Сити, качественные перфомансы против Баварии. Провел замечательный сезон, воспользовался шансом (травмами Куртуа), выиграл конкуренцию у Кепы, получил признание от фанов. Словом, заслужил сыграть за трофей.

Но после восстановления основным голкипером Реала снова стал Тибо Куртуа. Он провел несколько хороших матчей в чемпионате и вышел с первых минут на финал ЛЧ. Работы у бельгийца хватало. И на линии ворот, и на выходах.

Уже на старте дважды пришлось останавливать Адейеми во время выхода один на один – Тибо отработал идеально. Ленивая оборона Мадрида позволяла удары, однако Куртуа помешал забить Забитцеру и Фюлькругу.

Беллингем остался в тени Винисиуса

Центральной фигурой перед битвой на Уэмбли был Джуд Беллингем. Англичанин прошлым летом переехал из Дортмунда в Мадрид и мгновенно стал суперзвездой королевского клуба. Сезон 20-летнего Джуда достоин "Золотого мяча" – 23 гола за 41 матч во всех турнирах. А тут еще и главный поединок года на родине.

С помощью Джуда можно легко показать пропасть между финалистами. Боруссия потеряла лучшего игрока (и второго лучшего в лице Геррейро), который делал на поле все – от подкатов до голов. Команда ослабла. В Реале Джуд получил больше свободы и мотивации, стал еще сильнее и заставил забыть об уходе самого Бензема.

В финале Джуд не засиял. Сперва растерянно ходил по полю, как и вся команда, а потом не использовал два полушанса забить: не пошел до конца на Кобеля, не успел пробить до блока. Да, есть формальный ассист, но там все сделал Винисиус. Если после такого финала выдвигать претендента на "Золотой мяч" от Реала, то это будет Вини.

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