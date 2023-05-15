Головний тренер житомирян Юрій Калітвінцев зазначив, що у його команди у поточному сезоні ще залишились невирішені завдання.

"Насамперед хочу подякувати Збройним силам України, нашим воїнам за можливість робити те, що ми вміємо. Подякувати вболівальникам, Геннадію Буткевичу, котрий створив всі умови, щоб тут в Житомирі був конкурентоздатний клуб.

Оформлення унікального новачка УПЛ у відеоогляді матчу Полісся – Кремінь – 5:0

Ми пройшли довгий шлях, у нас була ціль. Ми рухались до неї два роки. Але це не перемога – найголовніша перемога для всіх нас ще попереду. А це – футбольне свято в файному місті Житомир. Все, що ми робили – ми робили для наших вболівальників. У нас ще дві гри. Маємо бажання посісти першу сходинку", – цитує Калітвінцева офіційний сайт житомирського клубу.

Нагадаємо, напередодні Полісся розгромило Кремінь (5:0) і достроково вийшло в УПЛ. Двома годинами раніше до еліти пробилась і Оболонь. Саме ці дві команди в останніх двох турах будуть вирішувати, хто стане чемпіоном Першої ліги.

Полісся розгромною перемогою 5:0 забрало другу путівку в УПЛ – залишилося визначити чемпіона Першої ліги