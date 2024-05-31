Буковина, которую недавно возглавил Валерий Кривенцов, определилась с кадровыми целями. Все игроки – пожелания нового наставника, сообщает журналист Игорь Бурбас.

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Клуб из Черновцов намерен подписать опытного Виталия Кольцова из Ингульца, а также сразу четырех представителей УПЛ. Прежде всего – бомбардир СК Днепр-1 Александр Филиппов (9 голов, 4 место в таблице голеадоров сезона 2023/24), Владислав Вакула из Миная, а также двух игроков ЛНЗ – Владислав Наумец и Сергей Шестаков.

Добавим, что Буковина заняла первое место в группе на выбывание в Первой лиге. Ранее Игорь Бурбас сообщал, что на следующий сезон в клубе закладывают рекордный бюджет для выхода в УПЛ – на команду планируют потратить 8,5 млн долларов.

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