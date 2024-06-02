Терзич проиграл с Боруссией финал Лиги чемпионов и грустный ходил по полю после награждения. Моуринью, который работал на матче в роли эксперта, подошел к младшему коллеге, тепло обнял и подбодрил.

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"Я сказал ему, что время не залечит эту рану, что он будет вспоминать это поражение до конца карьеры. Но также Эдин должен очень гордиться собой. Он проделал феноменальную работу. Тренер не может забить, тренер отвечает за организацию игры и ментальность футболистов. И он все это сделал, был смелым", – сказал Моуринью.

Жозе выигрывал Лигу чемпионов с Порту и Интером, а также трижды брал АПЛ с Челси. Манчестер Юнайтед он привел к победе в Лиге Европы, а с Ромой завоевал Лигу конференций. Недавно португалец возглавил Фенербахче.

Эдин Терзич имеет в активе только победу в Кубке Германии. В прошлом сезоне он в последнем туре отдал чемпионство Баварии, а теперь остановился в шаге от триумфа в Лиге чемпионов.

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