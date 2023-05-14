В субботу состоялось несколько матчей во втором по силе дивизионе. Читайте отчет о поединках на "Футбол 24".

Первая лига, 6-й тур

Чемпионская группа

Нива Т – Оболонь – 1:2

Голы: Галадей, 66 – Груша, 16, Краснопир, 61

Удаление: Гатала, 86 (Нива, вторая желтая карточка)

Группа выбывания

Чернигов-ШВСМ – Буковина – 1:1

Голы: Ментей, 66 – Палагнюк, 90+1

Скорук – Прикарпатье – 0:0

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Оболонь в случае успеха с тернопольской Нивой могла досрочно оформить выход в элиту. Груша уже в начале матча замкнул прострел с правого фланга мимо голкипера. В середине второго тайма Краснопир удвоил преимущество "пивоваров", повторив похожую комбинацию, но теперь с другого фланга.

Уже через 5 минут Нива возродила интригу – Галадей забрал мяч в центре поля, под давлением защитников прорвался во вратарскую и прошил кипера. Тернополяне имели шансы, по крайней мере, сравнять, но мяч упорно не лез в ворота. Оболонь под конец матча смогла забить в третий раз, но арбитры усмотрели офсайд. На 86-ой минуте Гатала подписал приговор хозяевам, заработав второй "горчичник" и оставив Ниву в меньшинстве.

Как следствие, Оболонь набрала 27 очков и стала недосягаемой для конкурентов за повышение в классе – последний раз "пивовары" играли в УПЛ 11 лет назад. Нива с 6-ю баллами замыкает турнирную таблицы Чемпионской группы.

Чернигов-ШВСМ в драматической битве с Буковиной упустил победу в добавленное время. Первый тайм прошел без голов, а после перерыва Ментей с линии штрафной решил закрутить в дальний угол. В его планы вмешался защитник и, пытаясь головой выбить мяч, направил его в противоположный угол, дезориентировав голкипера. Палагнюк на 91-й минуте после очередной навалы и сумбура легко катнул сферу в левый угол – кипер черниговчан даже не пошевелился. Таким образом Чернигов набрал 19 очков и идет вторым в Группе выбывания, Буковина с 17-ю пунктами четвертая.

В еще одном матче Скорук расписал безголевую ничью с Прикарпатьем. Ивано-франковцы с 21-м баллом остаются лидерами своей группы, днепровцы с 19-ю пунктами третьи.

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