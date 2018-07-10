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Калиниченко назвал трусостью исключение Вукоевича из делегации сборной Хорватии на ЧМ-2018

10:08 102 Читати українською
Калиниченко назвал трусостью исключение Вукоевича из делегации сборной Хорватии на ЧМ-2018
Максим Калиниченко / Динамо Киев от Шурика

Бывший полузащитник московского Спартака и сборной Украины Максим Калиниченко прокомментировал исключение из делегации сборной Хорватии на чемпионате мира-2018 Огнена Вукоевича за совместный с Домагоем Видой видеоролик.

"Этот "эпизод" демонстрирует, насколько Вида и Вуко попали в точку. Конечно, они знали, что они говорят. Конечно, это было вызывающе. Но, по факту, как и к орлов албанских придраться не получится.

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Соглашусь, трусы в руководстве хорватов. Могли бы просто официально пожурить за якобы неспортивное поведение на офсайте федерации или еще где-то. А отстранение – откровенная трусость, больше ничего", – написал Калиниченко в своем твиттере.

Напомним, что после поединка против сборной России Вида и Вукоевич посвятили победу в том числе и украинцам. Это вызвало шквал критики в российском информационном пространстве, ФИФА предупредила Виду за "Слава Украине", а в понедельник Вукоевич был исключен из сборной Хорватии на ЧМ-2018 из-за появления вирусного видео.

В то же время украинцы запустили флэшмоб и обвалили рейтинг страницы ФИФА в Facebook, выставляя низкие баллы и оставляя негативные комментарии об организации.

ЧМ 20181/4 финала

Россия - Хорватия: Суббота 07 июля 2018

Россия
Матч окончен
2 : 2
( осн. время 1 : 1 )
( пен. 3 : 4 )
Хорватия
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Теги
Огнен Вукоевич Огнен Вукоевич ЧМ 2018 Россия - Хорватия Максим Калиниченко Максим Калиниченко Хорватия Хорватия
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