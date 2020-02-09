Кака посоветовал Месси взять пример с Роналду

Экс-полузащитник сборной Бразилии Кака высказался по поводу возможного ухода из Барселоны аргентинского форварда Лионеля Месси.

"Допускаю, что Месси может покинуть Барселону. Заиграть в АПЛ или в топ-клубе одной из трех лучших лиг в мире не станет для него проблемой. Но все зависит от того, чего он хочет.

Месси уже появился в официальном Твиттере Манчестер Сити

Сложно представить его в другой команде, но он может сказать себе: "Пришло время что-то изменить, хочу получить новый опыт. Я буду лучшим футболистом мира в другой команде. Когда Роналду покинул Реал, было грустно. Многие болельщики расстроились. Но, думаю, все понимали, что для него это очередной вызов, ему нужно уходить", – сказал Кака в интервью изданию Sky Sports.

Напомним, Барселону последнюю неделю буквально "штормило": после увольнения тренера Эрнесто Вальверде спортивный директор "блаугранас" Эрик Абидаль намекнул, что наставник покинул свой пост с подачи некоторых игроков. Лионель Месси обвинил Абидаля во лжи и потребовал конкретных имен.

Конфликт сразу же породил слухи об уходе из команды аргентинца, за которым выстроилась очередь из топ-клубов (ПСЖ, Интер, Ювентус, Манчестер Юнайтед и Манчестер Сити).

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