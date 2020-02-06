Месси уже ждут в пяти грандах – европейские клубы сходят с ума от конфликта в Барселоне

Достаточно было Лионелю Месси публично выразить недовольство относительно заявлений технического секретаря Барсы, как топ-клубы стали в очередь за звездным аргентинцем.

Манчестер Юнайтед, Ювентус, Интер, ПСЖ и Манчестер Сити являются потенциальными претендентами на Лионеля Месси, если форвард захочет попрощаться с Барсой, сообщает La Gazzetta dello Sport.

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Конфликт 32-летнего аргентинца с техническим секретарем "блаугранас" спровоцировал ряд слухов о возможном уходе Лионеля с каталонского гранда уже во время летнего трансферного окна.

Напомним, Месси является воспитанником Барселоны и с 2004 года защищает цвета основной команды.

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