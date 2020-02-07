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Месси уже появился в официальном Твиттере Манчестер Сити

11:25 467 Читати українською
Месси уже появился в официальном Твиттере Манчестер Сити
Лионель Месси / Твиттер ФК Барселона

Руководство манкунианского клуба любыми методами будет пытаться переманить форварда сборной Аргентины Лионеля Месси в свой лагерь.

Манчестер Сити всерьез рассчитывает на возможность усилить свои ряды нападающим Барселоны Лионелем Месси. Команда Зинченко надеется воспользоваться раздором, который охватил каталонский клуб и использовать конфликт Месси с техническим директором "блаугранас" Эриком Абидалем и некоторыми игроками команды в своих интересах.

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Желание и вера в этот трансфер настолько сильны, что "горожане" даже выложили на своей странице в социальной сети Твиттер соображения по поводу своих шансов на подписание шестикратного обладателя "Золотого мяча".

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