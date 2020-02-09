Кака порадив Мессі взяти приклад з Роналду

Екс-півзахисник збірної Бразилії Кака висловився з приводу можливого відходу з Барселони аргентинського форварда Ліонеля Мессі.

"Допускаю, що Мессі може покинути Барселону. Заграти в АПЛ або у топ-клубі однієї з трьох найкращих ліг у світі не стане для нього проблемою. Але все залежить від того, чого він хоче.

Мессі вже з'явився в офіційному Твіттері Манчестер Сіті

Складно уявити його в іншій команді, але він може сказати собі: "Настав час щось змінити, хочу отримати новий досвід. Я буду найкращим футболістом світу в іншій команді. Коли Роналду покинув Реал, було сумно. Багато вболівальників засмутилися. Але, думаю, всі розуміли, що для нього це черговий виклик, що йому потрібно йти", – сказав Кака в інтерв'ю виданню Sky Sports.

Нагадаємо, Барселону останній тиждень буквально "штормило": після звільнення тренера Ернесто Вальверде спортивний директор "блаугранас" Ерік Абідаль натякнув, що наставник покинув свій пост з подачі деяких гравців. Ліонель Мессі звинуватив Абідаля у брехні і зажадав конкретних імен.

Конфлікт одразу ж породив чутки про відхід з команди аргентинця, за яким вишикувалась черга з топ-клубів (ПСЖ, Інтер, Ювентус, Манчестер Юнайтед та Манчестер Сіті).

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