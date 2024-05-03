Лидер Реала окончательно принял решение относительно будущего – ветеран отправится в лигу, где играет Месси
Защитник и капитан Реала Начо Фернандес хочет продолжить карьеру за океаном.
Испанский защитник раздумывал над тем, чтобы покинуть "сливочных". Как сообщает Marca, Начо не изменил свое решение.
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Уход ветерана Реала – это не вопрос денег. Если бы это было приоритетом, он бы уже подписал контракт с командой саудовской лиги, но это не так. Другая возможность, играть в Европе, была, но он решил играть в МЛС, где выступает Лионель Месси и другие звезды.
Напомним, Начо – воспитанник Реала. Он дебютировал за первую команду в 2011 году. Всего за "сливочных" Начо сыграл в 357 матчах во всех турнирах, в которых забил 16 голов и отдал девять ассистов.
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