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Неймар согласовал контракт с Барселоной, – Diario SPORT

10:33 437 Читати українською
Неймар согласовал контракт с Барселоной, – Diario SPORT
Неймар / Фото Marca

Нападающий ПСЖ Неймар находится в шаге от возвращения в Барселону.

Неймар согласовал с Барселоной контракт на 5 лет, сообщает издание Diario SPORT.

Неймар готов извиниться перед Барселоной ради возвращения к каталонцам

27-летний бразилец очень хочет вернуться в лагерь каталонцев, поэтому не ставил никаких условий руководству "благранас". Таким образом, по данным источника, звездный форвард будет получать в Барсе около 24 млн евро в год. Стоит отметить, что в ПСЖ его зарплата составляла почти 37 млн ​​евро.

Также Неймар пообещал отозвать свой иск против каталонского клуба за невыплату бонусов при продлении контракта.

Напомним, в 2017-м Неймар перешел из Барсы в ПСЖ за рекордные 222 млн евро.

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