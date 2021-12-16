Вест Хэм перед матчем на Эмирейтс держался на четвёртой позиции АПЛ с 28 очками в активе, а Арсенал шёл шестым с отставанием в два балла. Таким образом, встреча "молотобойцев" и "канониров" принимала характер битвы за зону ЛЧ. Осечка для них была недопустимой не только по этой причине – между лондонскими коллективами на дистанции в один пункт расположился МЮ с игрой в запасе, да и Тоттенхэм находился на расстоянии в одну победу от топ-4 (и у "шпор" тоже был несыгранный поединок).

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Подопечные Дэвида Мойеса и Микеля Артеты должны были добиваться победы, ведь существовал риск запустить конкурентов в отрыв. Именно поэтому в основе "хаммерса" не нашлось места Ярмоленко, а "гуннеры" выставили тот же состав, что и в предыдущих двух турах – кстати, такого не случалось со времён Арсена Венгера. Интересно, что Обамеянг не попал даже в заявку.

В стартовые полчаса продолжалась позиционная борьба без моментов. Арсенал за этот период завладел инициативой, держа мяч под контролем и периодически организовывая неплохие атаки – в частности, на 29-й минуте Эдегор получил пас слева и отдал проникающую передачу в касание Ляказетту. Александр должен был выходить один на один, но Доусон в подкате успел накрыть форварда.

Первый реально голевой момент случился на 35-й минуте и принадлежал Вест Хэму. Он оказался несколько случайным: "молотобойцы" заработали стандарт, подачу с которого Уайт выбивал на фланг – впрочем, мяч на углу штрафной подхватил Форнальс. Пабло сразу же исполнил обводной удар под правую штангу, но сфера пролетела рядом с ней! Арсенал ответил на 40-й смещением Сака с правого фланга и стеночкой с Эдегором, после которой Букайо выкатил пас под удар Джаке – впрочем, выстрел Гранита метров с 11-ти успел накрыть Доусон. Мяч отскочил на Тирни, а тот с лёту пробил в ближний угол – Фабиански перевел "круглого" в перекладину!

Арсенал в принципе доминировал во второй половине тайма. Перед перерывом ощутимое игровое преимущество "канониров" должно было вылиться в гол: Сака исполнил своевременную передачу в зону перед штрафной, Ляказетт оттуда выстрелил в правый нижний, а Фабински парировал перед собой – Мартинелли же оказался на добивании! Быть бы взятию ворот, если бы Доусон не успел накрыть Габриэля. В конце концов, отдыхать команды отправились за нулей на табло.

Не дожав "молотобойцев" в концовке первого тайма, Арсенал добился своего на старте второго. Уже через минуту после возобновления игры Мартинелли получил пас на ход от Ляказетта и с левого края штрафной удар нанёс в дальний угол – 1:0! На 51-й минуте удвоить преимущество хозяев мог Джака, который пробивал метров с 16-ти после прострела с фланга, однако Вест Хэм снова спасла отчаянная игра Доусона.

Эти два эпизода привели к определённой потере концентрации со стороны "канониров". За это подопечные Дэвида Мойеса должны были наказывать на 53-й минуте, когда Боуэн прорвался к линии штрафной и закрутил мяч в левую девятку. К счастью для команды Микеля Артеты, Ремсдейл спас Арсенал, а Вест Хэм после этого момента не проснулся. Инициативой продолжили владеть "пушкари", организовавшие несколько перспективных атак с вторжением в опасные зоны.

В конце концов, такой футбол привёл к пенальти в ворота гостей. Ляказетт ворвался в штрафную, а Цоуфал в подкате выбил мяч вместе с ногой нападающего – за это Энтони Тейлор показал Владимиру вторую жёлтую карточку. "Молотобойцы" остались в меньшинстве. Арсеналу остался только реализовать 11-метровый, закрыв матч. Ляказетт взялся за это дело, но его удар в правый угол парировал Фабиански!

Вест Хэм остался в игре, однако в меньшинстве футбол подопечных Дэвида Мойеса стал ещё более депрессивным. Коуч "хаммерс" пытался прибавить свежести, выпустив на поле Бенрама и Эшби, однако ни одного момента в последние 25 минут команда так и не создала. Возможно, выход Ярмоленко изменил бы ход встречи, но его так и оставили в запасе.

Арсенал тоже не организовал вагон опасных эпизодов, но поединок держался под полным контролем северных лондонцев. Как следствие, на 79-й минуте хозяева могли забить второй гол благодаря удачному прострелу на Сака и его замыканию – Фабиански парировал. Впрочем, на 87-й ему пришлось вынимать мяч из сетки. Всё тот же Сака разогнал контратаку и отдал передачу на ход свежему Смиту-Роу, а Эмиль, сместившись в полукруг, мощно пробил под правую штангу – 2:0! Вест Хэм капитулировал.

Таким образом, Арсенал набрал 29 очков, поднявшись на четвёртое место в турнирной таблице и потеснив "молотобойцев" на пятое. У подопечных Дэвида Мойеса всего на 1 зачётный балл меньше.

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