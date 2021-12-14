Из-за нарушения дисциплины 32-летний форвард потерял капитанскую повязку, сообщает официальный сайт клуба.

Обамеянг: Я самый крутой капитан в АПЛ, а может быть, и в мире

"Мы ожидаем от всех футболистов и, в частности, от нашего капитана труда в соответствии с правилами и стандартами, которые мы установили и согласовали", – говорится в заявлении лондонского клуба. Обамеянг не будет играть в матче 17-го тура АПЛ против Вест Хэма. Из-за нарушений Пьер-Эмерик пропускал и встречу против Саутгемптона (3:0).

Как информирует FourFourTwo , на фоне этого скандала габонец имеет большие шансы уйти из Арсенала во время зимнего трансферного окна. Его контракт с лондонцами рассчитан до лета 2023 года.

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