Нападающий Арсенала Пьер-Эмерик Обамеянг может оказаться в Барселоне уже этой зимой.

Барселона готова воспользоваться недавним скандалом с участием Обамеянга и переманить звезду Арсенала, сообщает Sport.es. Каталонцы также рассматривали варианты с подписанием Тимо Вернера и Эдинсона Кавани.

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Впрочем, Пьер-Эмерик не планирует идти на уменьшение зарплаты, которая составляет более 200 тысяч фунтов в неделю, сообщает The Independent. Поскольку у Барселоны сейчас большие финансовые проблемы, такая принципиальность серьезно уменьшает возможность трансфера. "Блаугранас" предложили обменять Обамеянга на Дембеле, но звезда "канониров" получает примерно на 30-50 тысяч больше.

Напомним, Обамеянга был лишен капитанской повязки и отстранен на матч с Вест Хэмом, мотивируя такие санкции нарушением дисциплины со стороны форварда. В текущем сезоне Пьер-Эмерик сыграл в 15 поединках, в которых забил 7 голов и отдал 2 результативных передачи.

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