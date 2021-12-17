Пьер-Эмерик Обамеянг тренируется отдельно от общей группы "канониров", сообщает Sky Sports.

"Обамеянг навещал больную мать", – Артета встретился с гневом фанатов Арсенала

Главный тренер Арсенала Микель Артета отстранил 32-летнего форварда за нарушение дисциплины. Клуб не разглашал деталей, но, по слухам, Пьер-Эмерик опоздал на тренировку. Нападающий уже пропустил матч против Вест Хэма (2:0), а также не попадет в заявку на игру с Лидсом.

В нынешнем сезоне АПЛ Обамеянг провел 14 матчей, в которых отличился 4-мя голами и ассистом.

Арсенал – Вест Хэм: блестящая победа Артеты, готовность "канониров" к ЛЧ и огромные перспективы лондонского "детсада"