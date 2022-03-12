Состав Челси стал лакомой приманкой для других европейских грандов.

Ювентус стремится воспользоваться сложной ситуацией лондонского клуба, сообщает Gazzetta dello Sport.

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"Синие" несут огромный ущерб и летом могут вынужденно выставить некоторых игроков на трансфер. Ювентус заинтересован в услугах 4 футболистов – Пулишич, Зиеш, Жоржиньо и Рюдигер. Последнего можно забрать вообще бесплатно, поскольку его контракт с Челси истекает.

Напомним, власти Великобритании выдали Челси лицензию на проведение отдельной деятельности, но запретили продавать билеты, атрибутику, получать деньги от спонсоров, подписывать новых игроков или продолжать сотрудничество с футболистами. Фактически Абрамовича заставляют без торгов и личной выгоды передать лондонский клуб другому владельцу.

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