Футбол 24 продолжает информировать обо всем самом важном в мире футбола после вторжения России на наши земли и начала войны. Обновляйте эту новость для новой информации. Все будет Украина!

Поддержка для Украины не имеет границ, а вот новостной редактор – имеет. Следовательно, это уже восьмая новость, где Футбол 24 освещает российский произвол на нашей земле.

Предыдущая публикация: Россия напала на Украину: экс-форвард сборной РФ прорывается с правдой о преступлениях армии Путина, Тимощук – все.

22:45. Близкие Андрея Шевченко приютили под Киевом две семьи, которые 5 дней провели в подвале из-за бомбежек и обстрелов.

22:10. Лондонский Челси близится к финансовой катастрофе. Банк заблокировал "подозрительный" счет, ведущий к Абрамовичу.

21:20. Еще две европейские лиги запретили трансляцию своих матчей в России. Скоро там будут смотреть только свой "чемпионат водокачки".

20:40. Анатолий Тимощук заручился поддержкой Зенита – российский клуб намерен защищать предателя Украины в CAS.

20:00. Список украинских игроков, до сих пор выступающих в России. Кровь и смерть наших людей и на их руках.

19:35. Россияне испытывают тотальное унижение со стороны АПЛ – оккупантов выбросили даже из известной онлайн-игры Fantasy. Аккаунты из России попросту заблокировали.

19:09. Боевые действия в Харькове унесли жизнь фаната Металлиста. Ультрас харьковского клуба отдали последнее уважение своему коллеге.

18:30. "Россия убивает сотни невинных людей". Андрей Шевченко в очередной раз пытается достучаться в мир с просьбой сохранить Украину.

17:05. Президент УЕФА Александер Чеферин признал, что решение о прекращении сотрудничества с Газпромом было верным, но сложным, ведь Союз недополучил десятки миллионов евро.