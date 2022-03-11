"Посмотрим, останется ли все так. Если да, то я не знаю. Каждый день мы переживаем что-то новое. Я не знал заранее, что будет вчера, и не знаю, что произойдет завтра.

Падение Челси продолжается: потеряно 40-миллионного титульного спонсора

Каждый может быть уверен, что мы сосредоточены на себе, чтобы сохранить правильное отношение и менталитет на тренировочной базе и команде. Пока мы доверяем друг другу, это не меняется. Пока у нас есть футболки и автобус, чтобы ездить на матчи, мы будем там и будем соревноваться.

Стали ли игроки решительнее после санкций? Не думаю, что кому-то нужно, чтобы это мотивировало двигаться. Сегодня все было организовано так, как обычно. Только вокруг было много шума", – цитирует Тухеля si.com .

Напомним, власти Великобритании выдали Челси лицензию на проведение отдельной деятельности, но запретили продавать билеты, атрибутику, получать деньги от спонсоров, подписывать новых игроков или продолжать сотрудничество с футболистами. Также санкции усложняют продажу клуба.