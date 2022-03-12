Склад Челсі став ласою приманкою для інших європейських грандів.

Ювентус прагне скористатися скрутною ситуацією лондонського клубу, інформує Gazzetta dello Sport.

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"Сині" несуть величезні збитки і влітку можуть вимушено виставити деяких гравців на трансфер. Ювентус зацікавлений у послугах 4 футболістів – Пулішіч, Зієш, Жоржінью і Рюдігер. Останнього можна забрати взагалі безкоштовно, оскільки його контракт з Челсі завершується.

Нагадаємо, влада Великобританії видала Челсі ліцензію на проведення окремої діяльності, але заборонила продавати квитки, атрибутику, отримувати гроші від спонсорів, підписувати нових гравців чи продовжувати співпрацю з футболістами. Фактично Абрамовича змушують без торгів і особистої вигоди передати лондонський клуб іншому власнику.

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