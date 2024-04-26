В матче 6-го тура второго этапа второго по силе дивизиона Кремень уступил Металлисту (1:2). Читайте отчет об игре на "Футбол 25".

Украина, Первая лига, второй этап, 6-й тур 6-й тур

Группа выбывания

Металлист – Кремень – 2:1

Голы: Рязанцев, 73, Кайдалов, 86 – Куць, 19

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В пятницу 6-й тур второго этапа Группы выбывания открывал поединок между Металлистом и Кремнем. Игра проходила в Ужгороде на стадионе Авангард. Подопечные Игоря Климовского не знали вкуса побед уже 8 матчей подряд, поэтому надеялись прервать печальную статистику.

Еще до середины тайма Кремень вышел вперед: после навеса со штрафного с правого фланга Куць, практически упав на колени, головой замкнул сферу в сетку на дальней штанге. Харьковчане не могли отыграться вплоть до 73-й минуты, пока Рязанцев метров с 30-ти не разрядил свою пушку под перекладину.

На кураже команда Андрея Анищенко побежала вырывать победу и достигла своего – за 4 минуты до завершения игры Кайдалов дебютным голом на профессиональном уровне сделал счет 2:1. Детскую ошибку допустил кипер Кремня Арсений Коркодим, который, казалось, контролировал полет мяча, но в последний момент выполнил странный пируэт.

Победа принесла Металлисту 25 очков и подняла из зоны вылета сразу на четвертую строчку своей группы. Кремень с 17-ю пунктами остается безнадежно последним.

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