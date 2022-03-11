"Подивимося, чи залишиться все так. Якщо так, то я не знаю. Щодня ми переживаємо щось нове. Я не знав наперед, що буде вчора, і не знаю, що станеться завтра.

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Кожен може бути впевнений, що ми зосереджені на собі, щоб зберегти правильне ставлення і менталітет на тренувальній базі та в команді. Поки ми довіряємо один одному, це не змінюється. Допоки у нас є футболки та автобус, щоб їздити на матчі, ми будемо там і будемо змагатись.

Чи стали гравці рішучішими після санкцій? Не думаю, що комусь потрібно, щоб це мотивувало рухатись. Сьогодні все було організовано так, як зазвичай. Тільки навколо було багато шуму", – цитує Тухеля si.com.

Нагадаємо, влада Великобританії видала Челсі ліцензію на проведення окремої діяльності, але заборонила продавати квитки, атрибутику, отримувати гроші від спонсорів, підписувати нових гравців чи продовжувати співпрацю з футболістами. Також санкції ускладнюють продаж клубу.

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