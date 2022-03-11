Футбол 24 продовжує інформувати про все найважливіше у світі футболу після вторгнення Росії на наші землі й початку війни. Оновлюйте цю новину для свіжої інформації. Все буде Україна!

Слава Україні! Перемога за нами!

Підтримка для України не має меж, а от новинний редактор – має. Відтак, це вже восьма новина, де Футбол 24 висвітлює російське свавілля на нашій землі.



Попередня публікація: Росія напала на Україну: екс-форвард російської збірної проривається з правдою про злочини армії Путіна, Тимощук – все.

22:45. Родина Андрія Шевченка прихистила під Києвом дві сім'ї, які 5 днів провели у підвалі через бомбардування і обстріли.

22:10. Лондонський Челсі наближається до фінансової катастрофи. Банк заблокував "підозрілий" рахунок, який веде до Абрамовича.

21:20. Ще дві європейські ліги заборонили трансляцію своїх матчів у Росії. Скоро там дивитимуться лише свій "чемпіонат водокачки".

20:40. Анатолій Тимощук заручився підтримкою Зеніта – російський клуб збирається захищати зрадника України в CAS.

20:00. Список українських гравців, які досі виступають у Росії. Кров та смерті наших людей і на їхніх руках.

19:35. Росіяни зазнають тотального приниження з боку АПЛ – окупантів викинули навіть з відомої онлайн-гри Fantasy. Акаунти з Росії просто заблокували.

19:09. Бойові дії в Харкові забрали життя фаната Металіста. Ультрас харківського клубу віддали останню шану своєму побратиму.

18:30. "Росія вбиває сотні невинних людей". Андрій Шевченко вкотре намагається достукатися до світу з проханням зберегти Україну.

17:05. Президент УЄФА Александер Чеферін визнав, що рішення про припинення співпраці з Газпромом було правильним, але складним, адже Союз недоотримав десятки мільйонів євро.