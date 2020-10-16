21-летний француз должен был стать частью галактического проекта Флорентино Переса, который строит, возможно, самый красивый стадион Европы. Обновленный Сантьяго Бернабеу и трансфер Мбаппе – ключевые задачи президента "бланкос", пишет испанская пресса. Реал сэкономил немало денег, не подписав ни одного футболиста летом 2020-го, чтобы нарастить необходимые финансовые мускулы, но амбициозный план королевского клуба оказался под угрозой срыва.

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Туринский Ювентус, который совсем скоро проэкзаменует киевское Динамо в Лиге чемпионов, вмешался в переговоры мадридцев по Мбаппе. Чемпионы Италии настолько загорелись трансфером француза, что Неймар рискует потерять статус самого дорогого игрока в истории футбола. "Бьянконери" подготовили для ПСЖ предложение, которое может перевалить за 400 (!) миллионов, информирует испанский телеканал Cuatro.

Частью сделки по переезду Мбаппе в Италию называют звездного бомбардира туринцев Криштиану Роналду. "Зебры" надеются, что фактор португальца станет их козырем в переговорах с катарскими шейхами, которые не привыкли отпускать собственных лидеров. Отмечается, что КР7 договаривался с парижанами еще прошлым летом, однако пандемия COVID-19 отсрочила трансферную бомбу. В конце концов именно из-за экстренной ситуации Мбаппе (контракт до июня 2020 года), решил провести на Парк де Пренс как минимум еще один сезон.

Чемпион мира-2018 хотел бы покинуть Париж летом 2021-го в поисках победного проекта. Мбаппе грезит Лигой чемпионов и "Золотым мячом", а выступления в посредственном чемпионате Франции – уменьшают его шансы на важные титулы. Он действительно склонялся к варианту с Реалом, работа под руководством Зизу остается большой мечтой, но настойчивость Ювентуса может изменить все.

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