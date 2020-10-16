Президент "сливочных" Флорентино Перес попытался подписать аргентинца в 2013 году, сообщает Cuatro.

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Функционер сделал конкретное предложение Месси. Лео получил бы контракт на 8 сезонов с зарплатой 23 млн евро в год. Еще 1 млн в евровалюте мог заработать отец и одновременно агент Месси – Хорхе. В свою очередь Барселона должна была получить за своего лидера рекордные 250 млн.

Однако, идею сформировать инопланетный дуэт с Криштиану Роналду нападающий реализовать не захотел. "Я не перейду в Реал, вы зря тратите время", – коротко ответил на предложение Переса Месси.

Напомним, что прошлым летом ветеран "блаугранас" устроил бойкот предсезонной подготовки, требуя разрешения на отъезд с Камп Ноу. Менеджмент Барселоны отказался бесплатно отпустить Месси, поэтому тот остался в каталонской столице еще на сезон.

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