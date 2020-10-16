Динамо Киев и Ювентус 20 октября встретятся в первом туре ЛЧ 2020/21. Какой прогноз на матч Динамо – Ювентус и кому отдают предпочтение букмекеры, читайте на "Футбол 24".

Матч и онлайн-трансляция Динамо Киев – Ювентус на "Футбол 24" стартует 20 октября в 19:55. Поединок первого тура Лиги чемпионов в рамках группы G пройдет в Киеве на НСК Олимпийский – "бело-синие" сыграют в основном раунде ЛЧ впервые с 2016 года. К слову, встреча пройдет со зрителями. УЕФА и Министерство здравоохранения Украины позволили заполнить НСК Олимпийский на 30%.

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Динамо Киев – Ювентус: прогноз на матч Лиги чемпионов

Специалисты из William Hill отдают предпочтение именно Ювентусу. На победу подопечных Андреа Пирло можно поставить с коэффициентом 1.83. Вероятность ничьи – 3.50. Победу Динамо оценили в 4.50. По мнению букмекера, поединок порадует забитыми мячами – коэффициент на тотал больше 1.5 составляет 1.33.

Похожие рассуждения и в компании BWin, которая не сильно верит в команду Мирчи Луческу. Коэффициент 1.78 – на победу туринцев. Потенциальная победа динамовцев куда менее вероятна – ставки принимают с баллом 5.00. На ничью можно поставить с кефом 3.25.

Напомним, в Киев не приедет Криштиану Роналду – лидер Ювентуса сдал положительный тест на коронавирус и находится на самоизоляции в Турине. По той же причине Андреа Пирло не может рассчитывать на хавбека Вестона Маккени, который летом пришел из Шальке.

Поединок против "Старой Синьоры" станет первым матчем для Динамо в группе ЛЧ с 2016 года. Мирча Луческу с первой попытки сумел вывести киевскую команду в основную сетку самого престижного европейского клубного турнира. В квалификации Динамо одолело АЗ (2:0) и Гент (2:1, 3:0). Интересно, что именно Луческу в свое время серьезно повлиял на карьеру Андреа Пирло. Будущий наставник Юве получил шанс от румынского специалиста в Брешии.

К слову, в группе G также выступают Барселона и Ференцварош, которые 20 октября выяснят сильнейшего на Камп Ноу.

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