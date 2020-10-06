Поточний рік увійде в історію футболу ще й тим, що трансферний дедлайн у топ-лігах завершився аж 5 жовтня. "Футбол 24" підсумовує головні події літньо-осіннього вікна в провідних чемпіонатах Європи.

Пандемія коронавірусу серйозно вплинула на трансферну політику як європейських грандів, так і клубів, нижчих за рангом. У трансферне вікно-2020 не зафіксовано жодного переходу за 100+ млн євро – якби хтось таке сказав ще рік тому, то гарантовано став би об'єктом кепкування. У нинішніх складних реаліях клуби змушені рахувати кожен євро. Саме тому міжсезоння порадувало лише кількома коштовними придбаннями. Хоча в останні години трансферного вікна було традиційно гаряче.

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АПЛ: Гвардіола знову взявся за старе, бенефіс Челсі, посередня активність МЮ та Ліверпуля, повернення Бейла

Серед клубів Прем'єр-ліги найактивнішим виявився лондонський Челсі, який витратив найбільше у світі. Кай Хаверц (80 млн), Тімо Вернер (53 млн), Бен Чілвел (50 млн), Хакім Зієш (40 млн) та Едуард Менді (24 млн), а також безкоштовний Тьягу Сілва – Френку Лемпарду гріх нарікати на трансферну кампанію "пенсіонерів", які загалом витратили на нових футболістів майже чверть мільярда євро.

Інший лондонський клуб – Арсенал – теж провів доволі пристойну кампанію. "Каноніри" підсилилися Томасом Партеєм за 50 млн євро, а також оформили переходи двох центрбеків (Пабло Марі та Габріеля). На правах вільних агентів прийшли Вілліан і Седрік Соареш. Серед втрат – голкіпер Еміліано Мартінес (Астон Вілла) та хавбеки Лукас Торрейра (Атлетіко) і Маттео Гендузі (Герта).

Ліверпуль купив лише трьох гравців, але пристойно укріпив кожну з ліній. Тьягу Алькантара однозначно стане основним у центрі поля (за іспанця заплатили смішні 22 млн), а Діогу Жота покликаний додати варіативності в атаці. Грек Цімікас стане дублером Ендрю Робертсона на лівому фланзі оборони.

Манчестерські колективи обрали різну стратегію. Сіті вкотре витратив десятки мільйонів за захисників (Рубена Діаша і Натана Аке), а от в атаку підписав лише Феррана Торреса з Валенсії. Натомість Юнайтед зробив акцент саме на підсиленні передньої ланки та середини поля. Манкуніанці оформили переходи Донні ван де Беєка та Едінсона Кавані, але в останні хвилини вікна згадали і про оборону. Як наслідок, склад Манчестер Юнайтед поповнив захисник Порту Алекс Теллес. Пріоритетом для МЮ був Джейдон Санчо з Борусії Д, якого торгували кілька місяців, проте вінгер залишився в Дортмунді.

Жозе Моурінью в своєму першому міжсезонні в Тоттенхемі теж оформив кілька непоганих придбань. "Шпори" викупили в Бетіса Джованні Ло Чельсо, а також переманили Серхіо Регілона з Реала. Ще у Лондон переїхали Метт Догерті, Джо Харт, Хойберг і Карлос Вінісіус. Але топ-новачок – це Гарет Бейл, який, щоправда, ще не провів жодного матчу через травму.

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Серед інших клубів АПЛ відзначимо Астон Віллу, яка підсилилася на 82 млн і вже починає пожинати плоди (саме новачок Уоткінс оформив хет-трик у ворота Ліверпуля). Відмінну кампанію провів Лідс, підписавши, зокрема, Родріго з Валенсії та Дієго Льоренте з Реал Сосьєдада. Вулверхемптон вигідно використав кошти, отримані за Діогу Жоту. "Вовки" оформили два розкішні підписання з Піренеїв – з Барселони прийшов Нелсон Семеду, а з Порту за 40 млн перебрався 18-річний центрфорвард Фабіу Сілва.

Водночас Прем'єр-ліга остаточно втратила кількох зірок. Зокрема, Генріх Мхітарян, Лерой Сане, Давід Сілва та Алексіс Санчес перебралися в інші чемпіонати.

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На диво спокійним був мадридський Реал, який привчив усіх до топ-трансферів. Королівський клуб вперше за 40 років не підписав влітку жодного новачка. Склад "вершкових" поповнили лише гравці, які повернулися з оренд – серед них і наш Андрій Лунін. Натомість клуб заробив на трансферах майже 100 млн євро, продавши Ашрафа Хакімі, Серхіо Регілона, Оскара Родрігеса та кількох інших вихованців. Також Реал суттєво скоротив зарплатну відомість, відпустивши Гарета Бейла в Тоттенхем. Схоже, мадридський гранд по-справжньому розгуляється на трансферному ринку вже взимку – зекономлені гроші дозволяють дивитися у майбутнє з оптимізмом .

А от Барселона була куди активнішою. "Синьо-гранатові" успішно провернули обмін Артура на П'яніча, а ще до Барси приєдналися Трінкау, Сержиньйо Дест і Матеус Фернандес. Повернувся і Філіппе Коутінью, який отримує шанси від нового тренера. Чутки про інтерес до Олександра Зінченка не призвели до жодної конкретики – як з'явилися, так і раптово зникли.

Начебто непогано, але є і серйозна втрата. Рональд Куман чомусь вирішив позбутися Луїса Суареса, який перебрався до лав Атлетіко. Втратити такого бомбардира за безцінь – менеджмент Барси відверто "вражає". Ситуація могла стати взагалі катастрофічною, адже Лео Мессі заявив про бажання покинути клуб на права вільного агента. Тут вже керівництво клубу одразу дало зрозуміти відсутність шансів на такий відхід – у підсумку аргентинець все ж залишився. Втім, схоже, що сезон 2020/21 стане останнім для Ліонеля на Камп Ноу.

Окрім Суареса, Барса попрощалася з цілою низкою футболістів. Іван Ракітіч, Рафінья, Артур, Нелсон Семеду, Карлос Перес, Марк Кукурелья та Артуро Відаль остаточно покинули клуб. Ще кілька виконавців вирушили в чергову оренду.

Третій іспанський гранд – Атлетіко Мадрид – оновив атакувальну лінію. Безкоштовно підписали Луїса Суареса, повернули Феррейру-Карраско, натомість продали Альваро Морату в Ювентус. Водночас у "матрацників" є і вагома втрата – Томас Партей в останній день трансферного вікна перебрався в Арсенал. У зворотному напрямку вирушив Лукас Торрейра, проте навряд чи нинішнього уругвайця можна назвати адекватною заміною Партею. Що стосується інших втрат, то відхід Антоніо Адана, Кайо Енріке та Ніколи Калініча важко назвати вагомими.

Переможець Ліги Європи Севілья теж дещо оновила склад. Евер Банега, Серхіо Регілон та Серхіо Ріко покинули команду, натомість до "нервіонців" приєдналися Сусо, Оскар Родрігес, Уссама Ідріссі та Маркос Акунья.

Серед інших клубів варто відзначити спритність Реал Сосьєдада, який дещо несподівано повернув Давіда Сілву в Іспанію. Досвідчений хавбек був близьким до Лаціо, проте баски виграли боротьбу за екс-зірку Манчестер Сіті.

Серія А: перші трансфери Пірло, рекорд Наполі, супермаркет у Мілані

Ювентус традиційно витратив найбільше серед італійських клубів. Після призначення Андреа Пірло від "Старої синьйори" очікували насиченого вікна, проте туринці не були аж настільки активними. Втім, без топ-підсилення все ж не обійшлося – гравцями Ювентуса стали Артур, Альваро Мората, Федеріко К'єза, Роландо Мандрагора і Вестон Маккені. Без оптимізації складу теж не обійшлося. Пірло з легким серцем відпустив Гонсало Ігуаїна, Блеза Матюйді, Дугласа Косту, Маттію Де Шільйо, і низку інших виконавців. Міралем П'яніч підписав контракт з Барселоною ще до приходу нового тренера.

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Інтер зробив ставку на досвідчених новачків. Антоніо Конте запросив Александара Коларова, Артуро Відаля, а ще клуб на повноцінній основі підписав Алексіса Санчеса з Ніколо Бареллою та Стефано Сенсі. Провернули міланці і топ-трансфер, підписавши з Реала Ашрафа Хакімі за 40 млн євро. Марокканець за два роки в Дортмунді став одним із найкращих правих захисників Європи, тому в його особі Інтер отримав розкішне підсилення. Інший клуб зі столиці моди переманив Сандро Тоналі – одного з найцінніших активів Кальчо. Також Мілан підписав кількох гравців, які не мали практики в інших клубах – Далота, Діаса і К'яера. Склалося стійке враження, що "россонері" у минуле трансферне вікно вирішили заробити – відхід Сусо, Пакета, Андре Сілви й інших принесли клубу майже 60 млн євро.

А от Аталанта Руслана Маліновського не була активним гравцем на ринку. Міранчук, Ламмерс, Мураторе, викуплений Пашаліч і орендований Депаолі – от і всі трансфери бергамасків, які зіграють у груповому турнірі ЛЧ другий сезон поспіль. Наполі теж брав не кількістю, а якістю – Осімхен за рекордні для клубу 70 млн та оренда Бакайоко повинні перекрити відхід Аллана, Кальєхона й інших футболістів.

Лаціо і Рома теж не підривали шпальти газет новинами про топ-переходи. Найзірковішим новачком "орлів" став косовар Ведат Мурікі, за якого виклали 17,5 млн. Рома лише викупила кількох футболістів, які грали в оренді, та безкоштовно підписала Педро. Як бачимо, прихід американських мільярдерів наразі не призвів до появи серйозного бюджету.

Як відомо, в Серії А міг з'явитися ще один українець. Болонья активно торгувала Владислава Супрягу, але не змогла досягти згоди з киянами. Що ж, у форварда Динамо є мінімум груповий турнір ЛЧ та сезон в УПЛ, щоб підтвердити свої амбіції на топ-чемпіонат.

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Чинний переможець ЛЧ точково підсилив проблемні позиції. Замість Філіппе Коутінью підписали Лероя Сане, який ще рік тому рвався до лав мюнхенського гранда. Прихід Нюбеля додасть конкуренції для Нойєра, а Шупо-Мотінг у менш важливих матчах може підміняти Лєвандовскі. А ще прийшли Марк Рока та Дуглас Коста – як бачимо, склад Баварії залишається таким же потужним, адже всі лідери залишилися в клубі. За винятком Алькантари, який вирішив спробувати свої сили в Англії, та Перішіча (щодо хорвата не дійшли згоди з Інтером).

Дортмундська Борусія в типовому для себе стилі не розкидалася грошима. Викуп Джана, оренда Рейньєра, безкоштовний Меньє та юний Беллінгем, за якого не пошкодували 23 млн. Нікуди не подівся Санчо, а тому англійський новачок матиме час на адаптацію. Що стосується втрат, то шкодувати варто хіба за Хакімі, адже домовитися з Реалом не вдалося. Відхід Маріо Гьотце важко назвати серйозною пробоїною.

РБ Лейпицг вигідно продав Вернера в Челсі, а на ці кошти оформив переходи Сорлота, Хванга та орендував Джастіна Клюйверта. Головний трансфер "на вихід" з Бундесліги – безумовно, перехід Кая Хаверца з Байєра до лав Челсі.

Франція: у Парижі все спокійно, зате інші наводять галасу

ПСЖ провів нетипове для себе трансферне вікно. Викуп Ікарді за 50 млн, прихід Серхіо Ріко, безкоштовний Рафінья та оренди Флоренці, Кіна і Перейри. Не зовсім те, до чого звикли в Парижі, але такі реалії. Тим більше, у минулому сезоні ПСЖ був за крок від перемоги в ЛЧ – складно покращити те, що й так добре працює.

Натомість інші клуби провернули кілька топ-переходів. Лілль продав Осімхена в Наполі за 70 млн, а на заміну купив Девіда з Гента за 32. Ренн виручив 24 млн за Менді та 17 млн за Рафінью, а натомість підписав Доку за 26 млн – пристойні суми, як для Ліги 1.

Ліон викупив Екамбі та підписав Пакета, але головне досягнення "ткачів" – збереження Мемфіса Депая. Нідерландець всіма силами рвався в Барселону, але в підсумку доведеться зачекати мінімум до зими.

Найдорожчі трансфери літа-2020

9-10. Томас Партей (Атлетіко ⇒ Арсенал, 50 млн євро)

9-10. Мауро Ікарді (Інтер ⇒ ПСЖ, 50 млн євро)

8. Бен Чілвел (Лестер ⇒ Челсі, 50,2 млн євро)

7. Тімо Вернер (РБ Лейпциг ⇒ Челсі, 53 млн євро)

6. Альваро Мората (Атлетіко ⇒ Ювентус, 56 млн євро)

5. Міралем П'яніч (Ювентус ⇒ Барселона, 60 млн євро)

4. Рубен Діаш (Бенфіка ⇒ Манчестер Сіті, 68 млн євро)

3. Віктор Осімхен (Лілль ⇒ Наполі, 70 млн євро)

2. Артур Мело (Барселона ⇒ Ювентус, 72 млн євро)

1. Кай Хаверц (Байєр ⇒ Челсі, 80 млн євро).

Топ-10 клубів, які витратили найбільше

Головним ньюзмейкером літа став лондонський Челсі. "Пенсіонери" в умовах трансферного бану зуміли заощадити кошти, тож тепер розгулялися на повну. 247 млн – лондонський клуб з великим відривом очолив даний рейтинг. Друге місце посів Манчестер Сіті, а замкнула топ-3 Барселона. Також привертає увагу присутність в топ-11 Лідса та Астон Вілли. Натомість головним невдахою міжсезоння можна назвати Бенфіку, яка попри витрачені майже 100 мільйонів примудрилася залишитися без Ліги чемпіонів.

11. Астон Вілла (82 млн євро)

10. Арсенал (86 млн євро)

9. Атлетіко (90 млн євро)

8. Інтер (97 млн євро)

6-7. Тоттенхем (98 млн євро)

6-7. Бенфіка (98 млн євро)

5. Лідс (105 млн євро)

4. Ювентус (110 млн євро)

3. Барселона (124 млн євро)

2. Манчестер Сіті (156 млн євро)

1. Челсі (247 млн євро).

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