Часть Сантьяго Бернабеу стала развалиной: Реал продолжает реконструкцию стадиона – появились новые фото

В сети появились новые фотографии домашней арены Реала, которая переживает масштабную реконструкцию.

Реал продолжает работы на домашнем стадионе. Реконструкция должна была начаться в мае, но стартовала на 2 месяца раньше из-за пандемии COVID-19. Ожидается, что работы будут завершены в 2021 году – ближайшие несколько месяцев мадридская команда не будет играть на Сантьяго Бернабеу, информирует AS.

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Сейчас основные работы ведутся внутри стадиона – в частности, демонтированы часть кресел и крыши. Ранее сообщалось, что будет снесено и легендарное здание стадиона, в котором подписывали контракт Кришииану Роналду и другие звезды Реала.

Напомним, на момент паузы в Ла Лиге Реал занимает второе место в таблице, уступая Барселоне два очка.

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