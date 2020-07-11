Ювентус – Аталанта: Малиновский готов к битве против лидера Серии А

Полузащитник бергамского клуба Руслан Малиновский готов помочь своей команде в матче 32-го тура Серии А против лидера первенства Ювентуса.

"Действительно, в четверг я не тренировался. В матче с Сампдорией в одном из стыков задели мое колено, на следующий день немного беспокоила боковая связка. Прошел все необходимые восстановительные процедуры, вчера уже работал с командой.

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Все хорошо, выезжаем в Турин на игру с Ювентусом. Такие топовые матчи пропускать нельзя. Думаю, будет интересный поединок. Юве – лидер, но и мы сейчас неплохо играем", – сказал Малиновский в комментарии изданию Zbirna.com.

Напомним, ранее сообщалось, что участие украинца в этом матче было под вопросом.

Аталанта после 31-го тура занимает в чемпионате Италии третье место, набрав 66 очков. От Лацио, который идет вторым, бергамцев отделяет 2 пункта. Лидирует в Серии А Ювентус.

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