toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Италия
УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ЮВЕНТУС - АТАЛАНТА НОРВИЧ - ВЕСТ ХЭМ

Ювентус – Аталанта: Малиновский готов к битве против лидера Серии А

15:34 - Читати українською
Ювентус – Аталанта: Малиновский готов к битве против лидера Серии А
Руслан Малиновский (слева) / Твиттер ФК Аталанта

Полузащитник бергамского клуба Руслан Малиновский готов помочь своей команде в матче 32-го тура Серии А против лидера первенства Ювентуса.

 

"Действительно, в четверг я не тренировался. В матче с Сампдорией в одном из стыков задели мое колено, на следующий день немного беспокоила боковая связка. Прошел все необходимые восстановительные процедуры, вчера уже работал с командой.

"Аталанта может выиграть ЛЧ, но есть небольшой дефект": интервью Липпи об успехе команды Малиновского и силе Ювентуса

Все хорошо, выезжаем в Турин на игру с Ювентусом. Такие топовые матчи пропускать нельзя. Думаю, будет интересный поединок. Юве – лидер, но и мы сейчас неплохо играем", – сказал Малиновский в комментарии изданию Zbirna.com.

Напомним, ранее сообщалось, что участие украинца в этом матче было под вопросом.

Аталанта после 31-го тура занимает в чемпионате Италии третье место, набрав 66 очков. От Лацио, который идет вторым, бергамцев отделяет 2 пункта. Лидирует в Серии А Ювентус.

Аталанта на рівні Реала та Баварії – Маліновському і Ко пророкують суперсенсацію в Лізі чемпіонів

blog_ava
Германия – Украина: стало известно место проведения поединка Лиги наций
11:15
2461
Теги
Италия Ювентус - Аталанта Руслан Руслан Малиновский Ювентус Ювентус Сампдория Сампдория Аталанта Аталанта Украинцы за рубежом
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
34
мин
Колос
17:00
Заря
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук