Ювентус – Аталанта: Маліновський готовий до битви проти лідера Серії А

Півзахисник бергамського клубу Руслан Маліновський готовий допомогти своїй команді у матчі 32-го туру Серії А проти лідера першості Ювентуса.

"Дійсно, в четвер я не тренувався. У матчі з Сампдорією в одному зі стиків зачепили моє коліно, наступного дня трохи турбувала бічна зв'язка. Пройшов усі необхідні відновлювальні процедури, вчора вже працював з командою.

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Все добре, виїжджаємо в Турин на гру з Ювентусом. Такі топові матчі пропускати не можна. Думаю, буде цікавий поєдинок. Юве – лідер, але й ми зараз непогано граємо", – сказав Маліновський у коментарі виданню Zbirna.com.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що участь українця у цьому матчі була під питанням.

Аталанта після 31-го туру посідає у чемпіонаті Італії третю сходинку, набравши 66 очок. Від Лаціо, який йде другим, бергамців відділяє 2 пункти. Лідирує у Серії А Ювентус.

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