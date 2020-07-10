Аталанта на рівні Реала та Баварії – Маліновському і Ко пророкують суперсенсацію в Лізі чемпіонів

Результати Руслана Маліновського і його Аталанти після карантину дозволяють уболівальникам вірити, що їхня казка іще не завершена.

Ще у прев'ю до рестарту Серії А ми писали, що Аталанта повинна продовжити дивувати шанувальників кальчо, а Руслан Маліновський буде отримувати більше часу на полі. Минуло шість турів чемпіонату Італії після паузи, тому можна робити висновки, що прогнози виправдали усі очікування. Навіть більше – команда Джан П'єро Гасперіні демонструє настільки розкішний футбол, що Ювентус повинен радіти заробленому в першій частині сезону гандикапу. Інакше бергамаски були б цілком реальним претендентом на чемпіонство.

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Справді, в італійській пресі зараз активно обговорюють, чи зможе "Богиня" кинути виклик "Старій синьйорі". Подібні настрою легко зрозуміти – Лаціо геть розгубив форму, яку мав до карантину, тому потрібна інша команди, щоб називатися "антиЮве". На Апеннінах вже настільки втомилися від домінування туринців, що ладні вірити навіть у примарні шанси когось із претендентів. Але подібного оптимізму не поділяє навіть Гасперіні: "Слово "Скудетто" не можна промовляти надто голосно, все у руках Ювентуса. Це набагато сильніша команда. Давайте рухатися від матчу до матчу. Краще поглянути на розрахунки щодо зони Ліги чемпіонів. Я бачу, що Рим, Неаполь і Мілан також роблять великі справи. Наша головна ціль – забезпечити собі місце в ЛЧ. Лише тоді ми спробуємо випередити Інтер та Лаціо".

Підґрунтям для розмов про чемпіонство Аталанти стала божевільна форма команди на фоні дуже нестабільних конкурентів. Лаціо програв три матчі з п'яти. При чому один із них – проти Лечче, який на той момент перебував у зоні вильоту. Інтер теж втратив уже 5 очок, та й щодо гри "нерадзуррі" є великі питання – хлопці Антоніо Конте змогли "розібрати" лише вкрай нестабільну Брешію (6:0). Ювентус, хоча й перемагав, але навіть Мауріціо Саррі залишався незадоволеним футболом своїх підопічних. Поразка від Мілана в останньому на цей момент турі яскраво ілюструє проблеми "б'янконері". Після паузи туринці аж надто сильно залежать від Пауло Дибали. Аргентинець був одним із тих, хто перехворів коронавірусом, але повернувся у божевільній формі, забивши кілька важливих голів, коли команда потребувала цього найбільше.

Так, оптимізм прихильників Аталанти зрозуміти можна, але її теоретичне чемпіонство стане чимось неймовірним, майже фантастичним. Очевидно, відіграти 9 очок відставання практично неможливо навіть з урахуванням очної зустрічі з Ювентусом. Серед складних суперників у календарі туринців залишилися лише двоє – власне сама "Дея" і Лаціо. Хоча щодо римлян наразі є певні сумніви. Самим же "нерадзуррі" в такому разі необхідно виграти геть усі свої матчі, і це все одно нічого не гарантує. Факт, що в турнірній таблиці Серії А, якщо враховувати лише матчі 2020 року, лідирує саме Аталанта тішить, але не більше.

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Легендарний тренер Альберто Дзаккероні, який зумів попрацювати з усіма із великої італійської трійки Ювентус-Інтер-Мілан, в недавньому інтерв'ю Gazetta dello Sport багато говорив про Аталанту. Фахівець згоден, що розмови про чемпіонство бергамасків у нинішньому сезоні – недоречні. На його думку, прогрес і збереження лідерів команди можуть дозволити замахнутися на цей "Олімп" лише в наступній кампанії. Але задоволення Дзаккероні отримує вже зараз: "Якщо існують матчі, яких я не можу дочекатися, щоб переглянути, то це ігри Аталанти. За цим стоїть велика робота. Гасперіні створив шедевр".

Чим же заслужила Аталанта на таку увагу? Та хоча б тим фактом, що є лише третьою командою у топ-чемпіонатах Європи, які після паузи виграли усі свої матчі. Інші дві – мюнхенська Баварія та мадридський Реал. А ще у підопічних Гасперіні за останній місяць купа рекордів. "Богиня" оновила свою переможну серію в чемпіонаті Італії – наразі 9 вікторій поспіль (раніше ніколи не було більше шести). Вже побитий клубний рекорд результативності за сезон (зараз 85 голів), а попереду ще сім поєдинків. Папу Гомес віддав уже 15 результативних передач і став першим у XXI столітті виконавцем, якому підкорився цей показник у рамках Серії А. А Луїс Мурієль взагалі встановив історичне досягнення для чемпіонату Італії – колумбієць забив 10 голів після виходів на заміну. Апенніни ще не знали такого результативного "джокера".

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Отримав свою частину слави і Руслан Маліновський. Українець взагалі поступово перетворюється на одного з лідерів команди. Гасперіні ще до паузи відзначав вміння хавбека правильно увійти в гру і задати імпульс, якого іноді не вистачає бергамаскам у складних матчах. Після перерви Руслан буквально закохав у себе Італію. Досягти цього вдалося одним лише голом у ворота Лаціо – цей шедевр обговорювали кілька днів. Після карантину Маліновський уже провів 5 матчів, у яких забив гол та зробив вирішальний внесок у ще дві перемоги. З Кальярі він заробив пенальті, з якого Мурієль забив єдиний м'яч. А проти Сампдорії (2:0) записав у свій актив асист із кутового та безпосередньо посприяв другому взяттю воріт генуезців.

Італійські ЗМІ настільки вражені грою Аталанти, що цілком серйозно роздумують над шансами бергамасків поборотися за перемогу в Лізі чемпіонів. Зокрема, Gazetta dello Sport присвятила цьому питанню цілий матеріал. Перш ніж іронізувати, авторитетне видання пропонує вислухати аргументи, оскільки цьогорічна ЛЧ вже не буде мати традиційний вигляд. Передусім, зауважимо, що путівку у чвертьфінал собі забезпечили Аталанта, ПСЖ, Атлетіко та РБ Лейпциг. Не повинно виникнути проблем і у Баварії, яка має величезну перевагу над Челсі після першого матчу 1/8 фіналу, який завершився перемогою мюнхенців з рахунком 3:0. А от спрогнозувати ще трьох чвертьфіналістів трохи складно. Так, Ювентус повинен проходити Ліон навіть попри поразку у першому матчі (0:1). А от Барселоні буде складно із кусючим Наполі (на Сан Паоло була зафіксована нічия – 1:1), особливо на фоні тріумфу Гаттузо і Ко в Кубку Італії. Теж саме можна сказати про Манчестер Сіті. Останні результати "містян" не дають впевненості, що перемоги на Сантьяго Бернабеу (2:1) вистачить, щоб пройти Реал.

На перший погляд, Ліга чемпіонів – складніший турнір, ніж внутрішня першість. Тут сильніші суперники, які володіють значно більшим досвідом. Але саме в цьому році ці фактори можуть не стати такими важливими. Починаючи з чвертьфіналу, всі протистояння складатимуться з одного матчу і всі поєдинки пройдуть у португальському Лісабоні. Відсутність підтримки своїх фанатів та матчів-відповідей взагалі – вірний шлях до сенсацій, головною з яких під силу стати Аталанті. GdS вважає, що підопічні Гасперіні повинні скористатися таким шансом. В одному конкретному матчі можна обіграти будь-якого суперника. Так, практично усі чвертьфіналісти, крім РБ Лейпциг, виглядають значно сильнішими за іменами, але бергамаски після карантину вже перемагали Наполі та Лаціо, і робили це впевнено. Італійське видання вважає, що в Лізі чемпіонів дуже давно не було по-справжньому гучних сенсацій (минулорічний Аякс ніхто не забув). Останньою такою все ж варто вважати Порту-2004 під керівництвом Жозе Моурінью. То чому б Аталанті не замахнутися на справжній подвиг? Тим паче, експериментальний формат цьому лише сприяє, а футбол бергамасків спонукає мріяти.

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