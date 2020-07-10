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Ювентус – Аталанта: Малиновский рискует пропустить центральный матч тура Серии А

12:08 - Читати українською
Ювентус – Аталанта: Малиновский рискует пропустить центральный матч тура Серии А
Руслан Малиновский / ФК Аталанта

Полузащитник бергамасков может не помочь своей команде в 32-м туре чемпионата Италии против Ювентуса.

 

Аталанта готовится к поединку с Ювентусом в рамках 32-го тура Серии А. Под вопросом участие в матче только одного игрока – полузащитника сборной Украины Руслана Малиновского. У 27-летнего полузащитника возникли определенные проблемы с коленом, информирует Calcio Atalanta.

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Правда, издание подчеркивает несерьезность повреждения украинца, у которого подозревают только ушиб. Отмечается, что Руслан тренируется в общей группе Аталанты. Впрочем, окончательное решение о возможности участия Малиновского в противостоянии с Криштиану Роналду и Ко ожидается ближе к матчу.

Поединок Ювентус – Аталанта пройдет в субботу, 11 июля. Туринцы лидируют в чемпионате, а команда Руслана Малиновского занимает 3 место.

Аталанта на рівні Реала та Баварії – Маліновському і Ко пророкують суперсенсацію в Лізі чемпіонів

blog_ava
Аталанта на рівні Реала та Баварії – Маліновському і Ко пророкують суперсенсацію в Лізі чемпіонів
08:15
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Теги
Украинцы за рубежом Главное Италия Руслан Руслан Малиновский Ювентус Ювентус Аталанта Аталанта Ювентус - Аталанта
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